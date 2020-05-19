Adana?da polisten 19 Mayıs korteji - Son Dakika

Adana?da polisten 19 Mayıs korteji

ADANA polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yaparak, vatandaşların bayramını kutladı.

ADANA polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej yaparak, vatandaşların bayramını kutladı. İl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kortej düzenledi. Ekip otolarını ve motosikletlerini Türk Bayrağı ile süsleyen polisler, kentin caddelerinde tur atarak vatandaşların bayramını kutladı. Ekipler, kortejin son bulduğu merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelerek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. KOZAN'DA 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ KOZAN'DA 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ Adana'nın Kozan ilçesinde de tüm yurtta olduğu gibi 'Milli Mücadele'nin başlangıcının 101'inci yıldönümü Kozan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. İlçe protokolünün katıldığı törende, Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Gültekin, saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Kozanlıları balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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