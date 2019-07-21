Son Dakika Haberleri: Adana'da polisten internet bağımlılığı konusunda bilgilendirme
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da polisten internet bağımlılığı konusunda bilgilendirme

28 dakika önce

Adana'da polis, camilerde Kuran kursu eğitimi gören çocukları internet bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

Adana'da polisten internet bağımlılığı konusunda bilgilendirme, System.String[]
Adana'da polis, camilerde Kuran kursu eğitimi gören çocukları internet bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların internet bağımlısı olmasını önlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, camilerde Kuran kursunda eğitim gören öğrencilere internet kullanımı ve internetin zararlı etkileri konusunda bilgiler verdi.
Polisler, eğitimin ardından çocuklara hediyeler dağıttı.
Çocuklardan Eren Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin internet yerine arkadaşlarıyla vakit geçirmesi gerektiğini anlattığını söyledi.
Berkay Yiğit de kendisinin günde 1-2 saat bilgisayardan oyun oynadığını, uzun süre oyun oynayan arkadaşlarının da olduğunu belirterek, "Polisler tanımadığımız sitelere girmemizi, güvenli olmayan kişilerle konuşmamamız gerektiğini anlattı. Çok oyun oynamamalıyız. Arkadaşlarımızla futbol, basketbol oynamalıyız." şeklinde konuştu.
Bilgilendirmelerin yaz boyunca süreceği bildirildi.
Kuran-ı Kerim, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı Otel balkonunda yardım çığlığı! Taksim'deki otelin balkonuna çıkan kadını polis kurtardı Maçka Parkı'nda genç kıza dehşeti yaşatan 3 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 10:06:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da polisten internet bağımlılığı konusunda bilgilendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]