Adana'da polisten kaçan iki şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika

Adana'da polisten kaçarken taşıdıkları tabancaları yere atan iki şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Asri Mezarlığı içinde devriye gezen Yunus timleri, iki şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, taşıdıkları 2 tabancayı farklı yerlere fırlatarak kaçmaya devam etti.

Şüphelilerden biri yakalanırken diğeri kaçtı.

Yere atılan tabancalara incelenmek üzere el koyan ekipler, yakaladıkları şüpheliyi de polis merkezine götürdü.

Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için araştırma başlattı.