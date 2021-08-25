Polisten kaçan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Kaçış sırasında otomobildekilerin yola fırlattığı ruhsatsız tabancayı da bulan ekipler, araçta bulunan İ.T., T.D. ve K.T'yi gözaltına aldı.

Kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kısa süren kovalamacanın ardından otomobil Kazım Karabekir Mahallesi'nde durduruldu.

Adana 'da polis uygulamasından kaçan 3 şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

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