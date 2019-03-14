Son Dakika Haberleri: Adana'da Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Adana'da Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı

1 saat önce

Adana'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Adana'da devriye görevi yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan motorize yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACH 205 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ikazına rağmen şüphelilerin, otomobille kaçtığının telsiz anonslarıyla diğer polislere bildirilmesinin ardından ana arterler ve bağlantılı yollarda önlemler alındı.

Kasım Gülek Bulvarı'na girerek kaçışlarını sürdüren şüpheliler, Cevat Yurdakul ile Fuzuli Caddesi'nin kesiştiği noktada yolu kapatan polislerce durduruldu.

Araçtan indirilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli ve otomobil, detaylı arama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:37 Kaynak: AA

Seyhan, Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı Sevgilisinin Dayağından Kaçan Kadın Canını Zor Kurtardı

Boks Makinesi Yerine Koyduğu Çocuğu Döven Zanlı Tutuklandı Pompalı Tüfekle Eşinin Çalıştığı Dükkanı Basan Cani Kocayı, Taksici Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 02:44:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]