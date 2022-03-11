Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı - Son Dakika
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Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı

11.03.2022 07:34
Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı

Adana'da hırsızlık şüphelileri, "dur" ikazında bulunan polisten otomobille kaçarken ters yönde ilerledikleri sırada hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Adana'da hırsızlık şüphelileri, "dur" ikazında bulunan polisten otomobille kaçarken ters yönde ilerledikleri sırada hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar sokakta 4 şüphelinin olduğu ihbarında bulundu.

Mahalleye giren Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, şüphelileri görünce "dur" ihtarında bulundu. Şüpheliler 01 AHH 182 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı.

Bunun üzerine devriye ekibi, şüphelilerin gidiş güzergahını telsiz anonslarıyla diğer polislere bildirdi.

Şüphelilerin otomobili ters yöne girince hafif ticari araçla çarpıştı

Ara sokaklarda otomobille kaçışını sürdüren şüpheliler, daha sonra Girne Bulvarı'na ters yönden girdi.

Burada polislerden bir süre daha kaçan şüpheliler, önce ekip aracına ardından da karşı yönden gelen Saffet Yüce'nin kullandığı 80 AAL 525 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası otomobildeki 4 şüpheli araçtan inerek Özgür Mahallesi ara sokaklarına kaçtı, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Şüphelilerin kaçış güzergahına giden ekipler, bir kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı, 3 kişi ise izlerini kaybettirdi.

Hafif ticari araç sürücüsü Saffet Yüce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz üçümüzde tır şoförüyüz. İşe gidiyorduk. Karşı yönden gelen polis aracını fark ettim. Önce beni durdurmaya çalıştıklarını sandım. Sonra bir anda beyaz otomobille karşı karşıya geldik. Kafa kafaya çarpıştık."dedi.

Hafif yaralanan 3 kişi ise durumlarının iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu tespit eden ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı
Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı
Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı
Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı

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112 Acil Çağrı, Adana Yüregir, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da polisten kaçan şüphelilerin otomobili ters şeritte hafif ticari araçla çarpıştı - Son Dakika
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