Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yola attığı poşette 7 kilogram esrar bulundu.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yola attığı poşette 7 kilogram esrar bulundu.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü kenara çektiği aracının yanına polis ekiplerinin yaklaşması üzerine otomobildeki poşeti yola atarak kaçtı.

Ekipler sürücünün attığı poşette yaptıkları incelemede 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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