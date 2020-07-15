Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yola attığı poşette 7 kilogram esrar bulundu.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yola attığı poşette 7 kilogram esrar bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü kenara çektiği aracının yanına polis ekiplerinin yaklaşması üzerine otomobildeki poşeti yola atarak kaçtı.

Ekipler sürücünün attığı poşette yaptıkları incelemede 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 01:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]