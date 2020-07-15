Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Ekipler sürücünün attığı poşette yaptıkları incelemede 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Adana 'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yola attığı poşette 7 kilogram esrar bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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