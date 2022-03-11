Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı

11.03.2022 01:12
Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı

Adana'da hafif ticari araçla polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı.

Adana'da hafif ticari araçla polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Araçtaki şüpheliler, ekiplerin "dur" ikazına rağmen hafif ticari araçla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

Takibi yapan ekibin, telsiz anonslarıyla durumu bildirmesi üzerine diğer polisler, caddelerde ve arterlerde önlem aldı.

Güney Kuşak Bulvarı'nda kaçışı sürdüren şüphelilerin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada yarala almayan 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Tragger, Adana, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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