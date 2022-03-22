Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar - Son Dakika
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Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar

22.03.2022 02:26

Adana'da polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan motosikletteki iki şüpheli yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan motosikletteki iki şüpheli yakalandı.

Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikletteki iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Ekibin ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle kaçmaya başladı.

Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet Turgutlu Mahallesi'nde devrildi.

Yaralanan Seyfettin B. ile Orhan T, polis ekiplerince olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede motosikletin tescilsiz olduğunu

Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandılar - Son Dakika


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