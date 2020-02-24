Adana'da polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Adana'da polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor

6 saat önce

Adana'da polisin peşine düştüğü bir şüpheli otomobiliyle iki araca çarparak olay yerinden kaçtı.

Adana'da polisten kaçarken otomobiliyle iki araca çarpan şüpheli aranıyor, System.String[]

Adana'da polisin peşine düştüğü bir şüpheli otomobiliyle iki araca çarparak olay yerinden kaçtı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde şüpheli bir aracın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Polisi gören sürücü "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre kovalanan araç, Leylak Caddesi'nde bir sivil polis aracı ile hususi bir otomobile çarptı.

Şüpheli, daha sonra aracıyla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis, kaza sırasında plakası düşen otomobildeki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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