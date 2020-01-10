Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

16 dakika önce

Adana'da, polislerin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacanın ardından araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Adana'da, polislerin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacanın ardından araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüphe üzerine 34 PC 9119 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün durmayıp kaçması üzerine şüpheliler ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya başlayan iki şüpheli, bir saat süren çalışma sonucu yakalandı.

Sürücü Alperen K. ile Çağrı D. polis merkezine götürüldü. Alperen K'nin 2 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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