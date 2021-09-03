Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Kazada yaralanmayan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.M.A'ya yasal işlem yapıldı.

Takibi sürdüren ekipler şüpheliyi, aracıyla önce refüje ardından da bir apartmanın otopark bariyerine çarpınca yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

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