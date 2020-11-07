Adana'da polisten lösemili çocuklara ziyaret - Son Dakika

Adana'da polis, lösemili çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında tedavi gören çocuklarla hastanede bir araya geldi.
Doktor ve sağlık çalışanları eşliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen ziyarette, polisler sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
- Kaynak: AA
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