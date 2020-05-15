Adana'da polisten sokağa çıkan gençlere motosiklet jesti - Son Dakika

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 15-20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinde park ve bahçelere gitti. Toplum Destekli Polislik ekipleri, gençlere maske ve broşür dağıtırken, Motorize yunus ekipleri ise motosiklete bindirerek şehir turu yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklanan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendileri için 11.00 ile 15.00 saatleri arası verilen 4 günlük izinde park ve bahçeleri doldurdu. Gençler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla buluştu, güzel havanın tadını çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parkları dolduran gençlere, sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takılması konularında uyarılarda bulundu. Asayiş Ekipler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gençleri motosiklete bindirip, şehir turuna çıkardı.

Motosikletle gezintiye çıkan Beyza Karaman (18), polisin uygulamasından memnun kaldığını belirterek, "Sınava hazırlanıyorum. Bugün 4 saatlik iznimiz var. Kısa bir zaman ama tadını çıkaracağız. Motosikletle gezdik, çok güzeldi" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren evden çıkmadığını belirten Mustafa Kaya (19) ise, "Dışarıda gezmeyi, arkadaşlarımı çok özlemiştim. Onlarla buluştuk. Bugün de polis ağabeyler bizi motosikletle gezdirdi, çok güzel oldu. Ben de polis olmak istiyorum" diye konuştu.