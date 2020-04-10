Adana'da polisten sosyal mesafeli tören - Son Dakika

Adana'da polisten sosyal mesafeli tören

ADANA'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı, sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı.

Atatürk Parkın'nda düzenlenen kutlama törenine, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelerden birer polis katıldı. Tören alanındaki polisler, maske ve eldiven takıp, sosyal mesafa kuralına uygun olarak sıralandı.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın 175'inci kuruluş haftasını kutladığı törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından bazı vatandaşlar polislere çiçek verdi.