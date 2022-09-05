Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 4 sanığa dava açıldı

Adana'da pompalı tüfekle bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde 12 Temmuz'da Abdulkadir Kayli'nin (26) öldürüldüğü, S.A'nın (17) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 13 Temmuz'da tutuklanan M.T, R.A. ve R.M. ile tutuksuz B.İ. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde sanık M.T'nin, arkadaşları R.A, R.M. ve B.İ. ile cep telefonunu çaldığı iddiasıyla Abdulkadir Kayli ve S.A'ya pompalı tüfekle ateş ettiği anlatıldı.

Kayli'nin öldüğü, S.A'nın yaralandığı olayla ilgili, diğer sanıklar R.A, R.M. ve B.İ'nin ise maktul ve S.A'nın kaçmasına engel oldukları ve M.T'ye yardım ettikleri belirtildi.

İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri de dikkate alınarak "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Gülbahçesi Mahallesi'nde 12 Temmuz'da Abdulkadir Kayli ve S.A. pompalı tüfekle vurularak yaralanmış, Kayli kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, yaptığı çalışmayla şüpheliler M.T, R.A, R.M. ve B.İ'yi gözaltına almıştı. Zanlılardan 3'ü tutuklanmış, B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.