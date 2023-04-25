Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, çevreye rasgele tüfekle ateş açarak süratle uzaklaştı.
Bu sırada markete alışveriş yapmak amacıyla evden yaya olarak çıkan Mahsun Ece'nin, başına ve göğüs bölgesine saçma isabet etti.
Ağır yaralanan Ece, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Markete gitmek için evden ayrılan genç, kar maskeli kişilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika