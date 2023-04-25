Markete gitmek için evden ayrılan genç, kar maskeli kişilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Markete gitmek için evden ayrılan genç, kar maskeli kişilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

25.04.2023 16:18

Adana'da markete alışveriş yapmak maksadıyla evden ayrılan 22 yaşındaki genç, motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Polis şimdi her yerde kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, çevreye rasgele tüfekle ateş açarak süratle uzaklaştı.

ALIŞVERİŞE GİDERKEN VURULDU

Bu sırada markete alışveriş yapmak amacıyla evden yaya olarak çıkan Mahsun Ece'nin, başına ve göğüs bölgesine saçma isabet etti.

Markete çıkan genç, kar maskeli kişilerin rastgele açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ece, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.

Markete çıkan genç, kar maskeli kişilerin rastgele açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Ceyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Markete gitmek için evden ayrılan genç, kar maskeli kişilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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