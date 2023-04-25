Markete gitmek için evden ayrılan genç, kar maskeli kişilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi

Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, çevreye rasgele tüfekle ateş açarak süratle uzaklaştı.

ALIŞVERİŞE GİDERKEN VURULDU

Bu sırada markete alışveriş yapmak amacıyla evden yaya olarak çıkan Mahsun Ece'nin, başına ve göğüs bölgesine saçma isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ece, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.