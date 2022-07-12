Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

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