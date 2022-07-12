Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

12.07.2022 03:40
Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Adana'da pompalı tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, bir kişinin ateşli silahla vurulduğu ihbarı üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Kaçar'ın, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu karnından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü belirledi.

Yüreğir Devlet Hastanesine tedavi altına alınan Nurettin Kaçar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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