Adana'da silahla yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı

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Adana'da pompalı tüfekle yaraladığı 2 kayınbiraderinden birinin eşini rehin aldıktan sonra teslim olan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 7 Ağustos'ta kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T'yi 7 Ağustos'ta işlettikleri kasabın önünde pompalı tüfekle yaralayıp, Sercan T'nin eşi Özge T'yi de iş yerinde rehin aldıktan sonra polise teslim olan Abdullah İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılar da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Barbaros Mahallesi Saydam Caddesi'nde, 7 Ağustos'ta Abdullah İ. (36), kayınbiraderleri Sercan (36) ve Serkan T'yi (25) işlettikleri kasabın önünde pompalı tüfekle bacaklarından yaralamıştı. Şüpheli, yaralılardan Sercan T'nin eşi Özge T'yi (32) de rehin almıştı. Kasapta çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu A.H.H. de olay sırasında korkup iş yerindeki çalışmayan bir buzdolabına girerek saklanmıştı.

Yaralı iki kardeşin ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı saldırının ardından özel harekat ekiplerinin de arasında olduğu polisler kadın ve çocuğu kurtarmak için devreye girmişti. Zanlı, polislerin çabasıyla çocuğu ve kadını serbest bırakmış daha sonra teslim olmuştu.