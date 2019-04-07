Son Dakika Haberleri: Adana'da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu" Yoğun İlgi Gördü

Adana'da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu" Yoğun İlgi Gördü

1 saat önce

Adana'da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu" yoğun ilgi gördü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 10 kilometrelik koşuya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

Adana'da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu" yoğun ilgi gördü
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 10 kilometrelik koşuya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.
"Nisan'da Adana'da" sloganıyla 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün sabah halk koşusu gerçekleştirildi. Koşu Adana'nın tarihi simgesi Büyüksaat'te başladı. Yüzlerce kadın ve erkek sporcunun katıldığı koşu, Fuzuli Caddesinden Dilberler Sekisi mevkisinden Merkez Park'ta son buldu. 10 kilometrelik koşuda birinci, ikinci ve üçüncü olan sporculara ödülleri verildi.
Koşunun yapıldığı bütün bulvar, cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, sporculara bir trafik polisi eşlik etti. Ayrıca herhangi bir sağlık sorununa karşı ambulans da hazır bulundu.
Bu arada, sağlık problemi olan bir kişinin de koşuya katılacağı ihbarı polisi alarma geçirdi ancak genç bulunamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:07 Kaynak: İHA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Spor
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