Adana'da portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

02.03.2022 15:11
Adana'da portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde devriye faaliyetleri esnasında bahçe içerisinde durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol etmek istedi.

Ekiplerin yanlarına geldiğini fark eden 3 şüpheli araca binerek kaçtı. Jandarmanın takibi sonucu araç, Hadırlı Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, aracın kasasında R.E'nin bahçesinden çalındığı tespit edilen yaklaşık 3 ton portakal bulundu.

Ekipler, 3 kişi gözaltına aldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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