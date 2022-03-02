Adana'da portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde portakal hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde devriye faaliyetleri esnasında bahçe içerisinde durumundan şüphelendikleri bir aracı kontrol etmek istedi.

Ekiplerin yanlarına geldiğini fark eden 3 şüpheli araca binerek kaçtı. Jandarmanın takibi sonucu araç, Hadırlı Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, aracın kasasında R.E'nin bahçesinden çalındığı tespit edilen yaklaşık 3 ton portakal bulundu.

Ekipler, 3 kişi gözaltına aldı.