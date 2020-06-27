Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 18 gözaltı - Son Dakika

Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 18 gözaltı

Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 18 gözaltıADANA'da ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 18 gözaltı

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ADANA'da ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yerlerine baskın düzenleyen polisler, 18 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilere ait 17 iş yerinde yapılan aramalarda farklı banka ve kişilere ait 44 kredi kartı, 25 pos cihazı, çok sayıda fatura, 2 adet çek, 1'i dolu 32 senet, alacakların yazıldığı 23 adet ajanda ve 22 bin 800 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 'pos' çetesine operasyonda 18 gözaltı - Son Dakika
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