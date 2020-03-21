Adana'da pos makinesi çetesine operasyon - Son Dakika
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Adana'da pos makinesi çetesine operasyon

6 saat önce

Adana'da pos makinesi çetesine operasyonADANA'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren 19 kişilik çete yakalandı.

Adana'da pos makinesi çetesine operasyon

ADANA'da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren 19 kişilik çete yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yerlerine baskın düzenleyen polisler, 19 kişiyi yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda farklı banka ve kişilere ait 150 kredi kartı, 19 post cihazı, fatura, alacakların yazıldığı ajanda ve 97 bin 235 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Adana'da pos makinesi çetesine operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:42 Kaynak: DHA

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