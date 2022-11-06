Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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