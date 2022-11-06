Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu

06.11.2022 20:24

Adana'da tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bir cansız bebek bedeni bulundu. Emniyet ekipleri, bebeğin cansız bedeninin kim tarafından bırakıldığını tespit edebilmek için soruşturma başlattı.

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ADANA'DA POŞET İÇERİSİNDE YOL KENARINA BIRAKILMIŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'DA POŞET İÇERİSİNDE YOL KENARINA BIRAKILMIŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Adana'da Karayusuflu Mahalle Merkezi ve Merkez Park'ın Temeli Atıldı Adana'da Karayusuflu Mahalle Merkezi ve Merkez Park'ın Temeli Atıldı

Adli Tıp Kurumu, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Togg Türkiye'ye sordu, vatandaşların tercihi "Kapadokya" oldu
20:28 Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li oyuncu McCollum'a eşi ve çocuğunun yanında bıçak çekildi! Facia, araya giren vatandaşların sayesinde önlendi
19:59 Cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını alan oyuncu, sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı
19:49 Şok bir şekilde emeklilik kararı alan Barcelona'nın yıldızı Pique, gözyaşları içinde futbola veda etti
19:23 Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu
19:09 2 farklı geriye düşen Antalyaspor, Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti
18:42 Sırp çete lideri Bojanic'in İstanbul'da yakalanması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Sırpça mesaj: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz
18:24 Meksika'da 4 cesedi çırılçıplak bırakan seri katilden kan donduran not: Yakında benden daha fazla haber alacaksınız
18:06 İngiltere'de bir kadın, gece vakti yatağından çıkan yılanla büyük dehşet yaşadı! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
17:58 Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 20:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement