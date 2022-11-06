Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da korkunç olay: Tren yolunun kenarına atılmış poşette cansız bebek bedeni bulundu - Son Dakika

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