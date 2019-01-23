Son Dakika Haberleri: Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti

Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti

45 dakika önce

Adana'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D. (29), ankesörlü telefondan polisi arayarak kendisini canlı bomba olarak ihbar etti.

Adana'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D. (29), ankesörlü telefondan polisi arayarak kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. İhbar sonrası polis, alarma geçerken, gerçek ise A.S.D yakalandıktan sonra ortaya çıktı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogardaki ankesörlü telefondan 155'i arayan bir kişi, kendisinin canlı bomba olduğunu belirtip, kendi eşkalini polise yazdırdı. İhbar sonrası otogara çok sayıda polis sevk edildi. Eşkal doğrultusunda otogarda arama yapan polis, ihbarı veren kişiyi bulup, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve elindeki laptop çantasında arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Yapılan kimlik tespitinde adının A.S.D. olduğu belirlenen şüphelinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin polis aracına bindirilirken 'O muhtar olursa, ben vali olurum' demesi dikkat çekti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:49 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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