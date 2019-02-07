Son Dakika Haberleri: Adana'da PTT Şubesinden Hırsızlık

Adana'da PTT Şubesinden Hırsızlık

11 dakika önce

Adana'da PTT şubesinin kasasından bir miktar bozuk para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da PTT Şubesinden Hırsızlık, System.String[]
Adana'da PTT şubesinin kasasından bir miktar bozuk para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki PTT şubesinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrollerde şube kapısının demir bir cisimle açıldığını ve içeri girildiğini tespit etti.

Şüphelilerin şube içerisinde ya da çevresinde olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak durumu diğer ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede şüphelilerin anahtarı üzerinde bırakılan kasayı açıp bir miktar bozuk parayı alarak kaçtıklarını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin görüntülenmemek için şubenin giriş kapısındaki güvenlik kamerasının yönünü çevirdiklerini belirledi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:37 Kaynak: AA

Gürselpaşa Mahallesi, Polis, Adana, PTT, 3. Sayfa
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