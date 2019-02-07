Adana'da PTT Şubesinden Hırsızlık

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Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı