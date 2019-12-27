Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği - Son Dakika

Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği

6 saat önce

Çocukları iyiye, güzele, dostluğa ve kardeşliğe yönlendiren karakterleri ile her bölümü heyecanla izlenen Rafadan Tayfa'nın animasyon türü "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi ile gösteri etkinliği 28 Aralık Cumartesi günü Adana'da yapılacak.

Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği, System.String[]

Çocukları iyiye, güzele, dostluğa ve kardeşliğe yönlendiren karakterleri ile her bölümü heyecanla izlenen Rafadan Tayfa'nın animasyon türü "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi ile gösteri etkinliği 28 Aralık Cumartesi günü Adana'da yapılacak.


TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın ikinci filmi olan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin oyunculu özel gösterimi 28 Aralık Cumartesi günü Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleşecek. Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu eden filmi izleyen çocuklar; Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldığı ortaya çıkan Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu, bugüne nasıl geldiğini de öğrenerek bilgi dağarcıklarını güçlendirecekler. Aynı gün filmin yanı sıra gösteri etkinliği ve imza günü de gerçekleşecek.


Filmin maskot karakterleri saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de üç seans halinde gerçekleşecek olan gösteri etkinliği ve imza gününde çocuklara unutamayacakları eğlence dolu anlar yaşatacak. - ADANA

Göbeklitepe, Aralık, Adana, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da göle dönen narenciye bahçelerinde kayıkla hasat yapıldı
Jandarma ekipleri, dedektif gibi çalışıp yol kenarında bulunan cesedin sırrını çözdü Asgari ücretin açıklanmasından sonra masadan kalkan Türk-İş, ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık

Son Dakika Haberleri
18:41 Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi/ Ek Fotoğraflar - Son Dakika
18:40 TBB ile Türkiye Adalet Akademisi arasında ortak eğitim protokolü - Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını... - Son Dakika
18:39 Çivril'e doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika
18:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır." - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da Rafadan Tayfa, film ve gösteri etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]