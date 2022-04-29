Adana'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Adana'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

29.04.2022 17:50
Adana'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerince uygulama yapıldı.

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerince uygulama yapıldı.

Uygulama Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Elban, uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Sürücülere üzerinde "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri dağıtan Elban, güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Elban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları ve emniyet kemerini takmayı ihmal etmemeleri konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunduklarını aktaran Elban, "İnşallah bayram günlerinde hiç kaza olmaz, hiçbir can kaybı olmaz diye temenni ediyoruz. Olabilecek kazalarda da takılacak emniyet kemeriyle birlikte yaralanmaların asgari, can kaybının ise sıfır olmasını arzu ediyoruz. Onun içinde farkındalık ve konuyu hatırlatmak üzere arkadaşlarımızla alandayız." diye konuştu.

Öte yandan, uygulamada durdurulan araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Uygulamaya, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş de katıldı.

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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