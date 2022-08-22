Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Recai B., evinin önünde kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Recai B.'yi tabancayla bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Recai B., bir yakını tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Recai B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Seyhan, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinin önünde tabancayla vurulurak yaralandı - Son Dakika

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