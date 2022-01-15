Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesinde, Mutlu E'nin kullandığı 01 ACS 622 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Bozdoğan Bulvarı'nda refüje çıkarak ağaca ve trafik levhasına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Ali H. ve Hakan Ş. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hasar gören araç çekiciyle götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika