Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

04.10.2022 23:50

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Bulut K'nın kullandığı 34 DHY 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.

Yaralanan araç şoförü Bulut K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yakıt ve yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yaptı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çukurova, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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