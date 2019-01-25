Son Dakika Haberleri: Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü

Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü

55 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde refüje çarpıp yanan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde refüje çarpıp yanan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana- Ceyhan kara yolunun şehir hastanesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 47 AV 922 plakalı malzeme taşıyan tır, kaygan zemin nedeniyle refüje çarptı. Daha sonra alev alarak yanmaya başlatan tırı görenler, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen tır sürücüsünün yanarak öldüğü belirlendi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tır, bir saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yol kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili inceleme ve tespit çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alparslan Kuytul Hakkında Tahliye Kararı Verildi Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Göksel Gencer Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 01:14:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]