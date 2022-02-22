Üye Girişi
Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.02.2022 08:59
Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna karıştıkları ve 8 kişiyi mağdur edip 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Hatay'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Hatay'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:08 Engelli vatandaşı kovan CHP milletvekili Baha Ünlü: Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim
09:08 Önce satsın diye mallarını devrettiği emlakçı, sonra kendisi öldü! Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası emlakçının çocuklarına kaldı!
08:59 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir
08:33 Yangın söndürme ürünleri takan firmanın çalışanları 'İşler İyi' dedi! Zill takıp oynadı
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
08:35 Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!
08:26 BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü
08:14 Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 09:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement