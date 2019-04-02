Son Dakika Haberleri: Adana'da Restorana Silahla Saldırı: 5 Yaralı

Adana'da Restorana Silahla Saldırı: 5 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adana'da Restorana Silahla Saldırı: 5 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Büyükkırım Mahallesi, Sait Akman Caddesi'nde bulunan bir restoranda, işletmeci Yusuf Kayağan ile iş yerine gelen Murat Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan Murat Ç., bir süre sonra av tüfeğiyle dönüp restorana ateş etti. Ateş açılmasının ardından iş yeri sahibi Yusuf Kayağan ile içeride bulunan müşterilerden Bora Caf, Mahir Karataş, Ali Kızılırmak ve Ziyacan Dedeoğlu yaralandı.Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dedeoğlu, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Restorana silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli Murat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:11 Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu! Saadet Partili Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'ye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:28:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Restorana Silahla Saldırı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]