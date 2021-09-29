Adana'da restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Adana'da bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk tespitlere göre ocakta unutulan yağın alev alması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle restoranda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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