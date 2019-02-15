Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarının Çökmesi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksindeki Tarım ve Sanayi Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksindeki Tarım ve Sanayi Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Demirtaş, beraberindeki ilgililerle, hayatını kaybeden işçi Halil Bilen için merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırına geldi.



Burada Bilen'in babası Mahmut Bilen'e başsağlığı ve sabır dileyen Vali Demirtaş, aile fertlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.



Olayda yaralanan işçilerin tedavileriyle de yakından ilgilendiğini bildiren Demirtaş, kazanın sebebinin araştırıldığını aktardı.



Daha sonra yaşamını yitiren Bilen için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Mahmut Demirtaş, taziyenin ardından mahalledeki vatandaşlarla da görüştü.

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