Adana'da "Robotik ve Kodlama" alanında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Habitat Derneği ile Adana Valiliği arasında "Robotik ve Kodlama" alanında iş birliği protokolü imzalandı.

"Robotik ve Kodlama" alanında öğretmenlerin kapasite geliştirme eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü, Vali Süleyman Elban, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun tarafından imzalandı.

Törenden sonra açıklamada bulunan Elban, protokol kapsamında öğretmenlere, dijital beceri ve kapasite geliştirme, dijital araçların kullanımı eğitimlerinin verileceğini kaydetti.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.