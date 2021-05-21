Ekipler, zanlılar H.B. ve E.T'yi çaldıkları malzemeleri otomobilin bagajına koymaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

İmamoğlu ilçesinde de devriye görevi sırasında ekipler, Alaybeyi Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının demir korkuluklarının çalındığını fark etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla hırsızlık zanlıları E.T. ve M.E'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait rögar kapaklarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adana 'da, rögar kapağı ve demir korkuluk çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da rögar kapağı ve demir korkuluk hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı - Son Dakika

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