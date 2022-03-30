Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

30.03.2022 16:14
Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, rögar kapağı ile yağmur suyu mazgalı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, rögar kapağı ile yağmur suyu mazgalı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçenin çeşitli noktalarındaki yollardan 45 rögar kapağı ile 16 mazgal çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Ramazan E. (26) ve Ahmet K. (27) olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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