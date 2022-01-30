Adana'da Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi - Son Dakika

Adana polisinin yaptığı operasyonda Roma dönemine ait 31 sikke ve 24 tarihi obje ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir antika eşya satan iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Polis iş yerine yaptığı baskında Roma dönemine ait 31 sikke ve 24 tarihi obje ele geçirdi. Polis başka bir adrese yaptığı baskında ise kaçak 33 cep telefonu ve 30 kablosuz kulaklık ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA