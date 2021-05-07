Adana'da ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Çelemli Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca ve bu silaha ait 129 mermi, 6 av tüfeği ve roma dönemine ait olduğu belirlenen sikke ele geçirdi.

Operasyonda, O.P. ve Z.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.