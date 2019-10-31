Son Dakika Haberleri: Adana'da ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi

Adana'da ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da bir evde ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir evde ruhsatsız otomatik tabanca ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız otomatik tabanca ile bu silaha ait 76 mermi ele geçirildi.

Silahla ilgili evdeki iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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