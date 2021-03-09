Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı - Son Dakika

Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı

09.03.2021 10:26
Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı, System.String[]

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, evlerinde ve bahçelerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, evlerinde ve bahçelerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dağdibi ve Hamidiye Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat bulundurduğu ihbarı aldı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde gizlenmiş bir uzun namlulu Kalaşnikof tüfek, şarjör, mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda bıçak ve fişek ele geçirdi.

Silah ve mühimmatları bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı
Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı
Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı
Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı - Son Dakika


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