Adana'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ile boş kovan ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık Mahallesi'nde M.İ. isimli kişinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine, belirtilen adreste arama yaptı.

M.İ'nin kiralamış olduğu marul tarlasında bulunan ahşaptan yapılı hayma diye tabir edilen barınağındaki aramada, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 2 boş kovan ile esrar içme aparatı, kağıda sarılı yaklaşık 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan M.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.