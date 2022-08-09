Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı - Son Dakika
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Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı

09.08.2022 09:44
Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı

ADANA'da S.K. (59), aynı mahallede oturan D.A.'ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" teklifinde bulundu.

ADANA'da S.K. (59), aynı mahallede oturan D.A.'ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" teklifinde bulundu. D.A. ise bu teklifi reddetti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A. (18), arkadaşlarıyla gittiği S.K.'nin evine pompalı tüfekle ateş açıp, bu anları görüntüledi. Hüseyin A. ile Murat K. (19) ve Umut A. (20), operasyonla yakalandı.

Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K., iddiaya göre, komşusu D.A.'ya, "Seni kocamla evlendirelim" dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILARSilah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Seyhan, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı - Son Dakika

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