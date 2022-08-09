ANNESİNİ, EŞİYLE EVLENDİRMEK İSTEYEN KADININ EVİNİ KURŞUNLADI - Son Dakika
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ANNESİNİ, EŞİYLE EVLENDİRMEK İSTEYEN KADININ EVİNİ KURŞUNLADI

09.08.2022 09:56

ADANA'da S.K. (59), aynı mahallede oturan D.A.?ya (50), 'Seni kocamla evlendirelim' teklifinde bulundu.

ADANA'da S.K. (59), aynı mahallede oturan D.A.?ya (50), 'Seni kocamla evlendirelim' teklifinde bulundu. D.A. ise bu teklifi reddetti. Olayı öğrenen D.A.?nın oğlu Hüseyin A. (18), arkadaşlarıyla gittiği S.K.?nin evine pompalı tüfekle ateş açıp, bu anları görüntüledi. Hüseyin A. ile Murat K. (19) ve Umut A. (20), operasyonla yakalandı.

Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K., iddiaya göre, komşusu D.A.'ya, Seni kocamla evlendirelim dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A., 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. ve Umut A. ile S.K.'nin evine gitti. Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı
Kaynak: DHA

Seyhan, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANNESİNİ, EŞİYLE EVLENDİRMEK İSTEYEN KADININ EVİNİ KURŞUNLADI - Son Dakika

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