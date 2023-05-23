Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde Adana'da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.