Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

23.05.2023 11:56

Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok ana arter, ara sokak ve iş yeri sular altında kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde Adana'da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı
Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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