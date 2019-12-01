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Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis drone ile görüntülendi
6 saat önce
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kentte sabaha karşı sis etkili oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis altında kalan Merkez Camii ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.
Etkili olan sis güneşin kendini göstermesiyle dağıldı.
(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya/İHA)
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